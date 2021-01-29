台灣高鐵公司配合政府防疫政策，今日宣布2月8日至16日為期9天期間，改採全車對號座。原本規劃的自由座車廂座位改為對號座銷售，並自2月1日凌晨0時起開放售票，預計可釋出46.7萬座位數。高鐵也強調，車廂內自2月1日起禁止飲食，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲／食用完畢後，儘速佩戴口罩。

高鐵公司指出，為釋出原自由座座位，系統必須進行相關設定作業，因此，1月31日晚間21時至24時，高鐵站外售票通路（含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票「T Express」、語音訂位系統）將暫停交易，站內售票通路（售票窗口、自動售票機）亦將暫停2月8日至2月16日的票務作業，但仍可進行其他時間之各項票務服務。

針對付款期限至1月31日24時為止已訂位車票，高鐵公司將自動展延付款期限至2月1日，以保障旅客權益。

高鐵公司提醒，實施全車對號座期間，將同步暫停定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡使用，敬請仍有通勤需求的旅客，提早訂位購票，並依照票面所載之車次及車廂座位搭乘。收假後，從2月17日恢復提供自由座服務，歡迎旅客多加利用。

針對定期票、回數票旅客，高鐵公司將提供以下配套措施：

一、定期票：原優惠效期含2月8日至2月16日者，將配合展延相對應天數，另再加碼展延3天優惠效期，亦即共展延12天。

二、回數票：除展延12天優惠效期外，若於2月7日（含）前購買，並於2月17日（含）至4月19日（含）將次數使用完畢者，可於2021年4月30日（含）前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票1張。

高鐵公司表示，2月1日起，列車上全面暫停高鐵便當、飲料、食品以及各項推車商品販售服務，商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水。敬請自備餐食或商務車廂的旅客，將餐點攜帶下車後再行食用。

此外，雖停止列車上之推車販售服務，但車站內仍將販售高鐵便當，站內商家亦維持提供餐飲服務，敬請旅客用餐時遵循疫情指揮中心之「防疫社交距離」指引，安心享用美食，共同維護自身及他人健康安全。

(中時 )