中華電信宣布5日起開賣Apple HomePod mini。中華電信表示，該公司是國內首家銷售iPhone的業者，也是目前擁有最多果迷的電信公司，同時銷售iPhone、Apple Watch、iPad、AirPods、AppleCare+行動裝置保險、iCloud儲存空間、Apple帳單代付等服務，提供業界最完整Apple產品線，再次領先開賣HomePod mini，不負果迷期待。

HomePod mini支援KKBOX服務，亦可透過AirPlay聆聽i聽聽、Hami書城、Hami Video等精采服務。

HomePod mini設計優美精巧，可搭配各款Apple 裝置，透過Siri智慧助理功能，輕鬆接聽iPhone 上的來電、聆聽iPad上的音樂等；同時搭載智慧家庭控制與全新廣播系統，搭配中華電信精采5G月繳599元資費，可以用0元帶回家（24個月租期）。

(工商 )