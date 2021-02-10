國民黨推出飛行外套，文傳會主委王育敏拍形象照，卻遭民進黨網路社群中心主任范綱皓酸是「50歲阿姨」，雖引發爭議，但也幫國民黨飛行外套打了廣告。2月3日首波飛行外套一推出，不到12小時就全數售完。

國民黨電商中心3日在臉書指出，首波推出的飛行外套限量100件，開賣不到12小時，已經全數售完，非常感謝大家對國民黨的關注與支持，未來電商中心會繼續努力，針對不足之處也會持續精進，希望能帶給所有夥伴最好的品質。

首批飛行外套完售，也有不少海外支持者詢問是否可寄送到美國、大陸等地。國民黨電商中心已開放第二波預購，預計農曆年後、3月份會陸續出貨，但因適逢年節前後，工廠製程會有所延宕，也希望大家多多包涵。

繼與LINE合作成立商城之後，國民黨電商中心與國內入口網站PChome合作成立「中國國民黨電子商城」店鋪，推出「KMT飛行夾克」，以及具有「ROC forever」意象的文創小物、束口袋、紋身貼紙、籃球。

范綱浩失言引發爭議，隨後透過臉書致歉並刪文，王育敏3日出席記者會時，表示接受他的道歉，同時呼籲民進黨的年輕人，不該再出現歧視語言，希望從此事件得到新的學習。

(中時新聞網)