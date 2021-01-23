訪友敲錯門致生糾紛 警快打到場全部逮回嚴辦

24歲的樊姓男子等9人，22日深夜22時16分許欲訪友，到台中市西屯區烈美街上一處民宅敲門，卻烏龍敲錯房門，並與應門31歲的林姓男子發生口角爭執，期間造成林男身體挫傷，警方接獲報案迅速到場壓制，除查扣作案工具，並將樊男等9人帶回派出所偵辦，依法移送台中地檢署嚴辦。

警方調查，22日民眾報案，於烈美街上遭對方圍住有爭吵糾紛，警方獲報立即啟動快打警力到場，發現樊男等9人訪友卻敲錯房門，雙方一言不合發生口角推擠，導致林男身體挫傷；另9人中之莊男竟至車上取出西瓜刀恐嚇對方。

警方隨即查扣作案工具西瓜刀2把，並將上述樊男等9位涉嫌人帶回派出所偵辦，依妨害社會秩序聚眾鬥毆、恐嚇及傷害等刑法罪嫌，隨案移送臺中地檢署偵辦。

第六分局表示，刑法第135、136條修正案，已於110年1月20日總統公布施行，並於1月22日生效，公然聚眾改為「在公共場所或公眾得出入之場所，聚集3人以上」。臺中市警方以市民安全為己任，絕不容許不法行為挑戰公權力，誓將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

(中時 )