春節期間很多民眾出門走春，小心門戶安全。台中市警察局第四分局加強重要節日安全維護工作期間，從2月3日至17日，貼心推出「舉家外出住居安全維護服務」，服務對象也包括在台外僑，安全維護工作期間民眾如有舉家外出遠遊，可向第四分局各派出所提出申請，轄區派出所將在申請住家附近設置臨時巡邏箱，加強住居所巡視，民眾能安心出遊。

警察局第四分局為擴大宣導效果，除以LED跑馬燈宣導，並上傳社群網站、Line群組及網路，讓民眾了解便民措施。

同時呼籲民眾出外旅遊時，出門前應確實檢查家中門窗是否全部上鎖，家中貴重小物品，宜存放銀行保險箱，或化整為零，藏放在家中隱密安全之處。

春節期間民眾大多闔家出遊或出門訪友走春，安心出遊、無後顧之憂，每年春節第四分局都提供該項貼心服務，讓民眾感受到警察的用心。

警方表示，民眾申請方式，可撥打報案電話110，或到警察局第四分局各派出所申請，派出所將會配合增加巡邏勤務密度，增加住家周邊安全維護，讓你出外玩的安心。

(中時 )