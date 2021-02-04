台南一名40歲男性洗腎病人，在奇美醫學中心醫護人員定期評估下，發現洗腎用之瘻管震動感比平時薄弱，血管彈性雖然不錯，但有明顯膨脹，並有1公分的假性動脈瘤，但是瘻管周圍沒有紅腫或感染的現象，透析的過程中，雖維持著不錯的血流供應，但是壓力卻愈來愈高，血液透析室護理師隨即幫病人轉介放射診斷科門診，進行「周邊動靜脈血管擴張術治療」，發現該名病人的上肢靜脈嚴重狹窄，是造成瘻管功能不佳的原因，經過氣球擴張術擴張之後，瘻管功能已經改善，保障病人生命安全。

對於腎臟衰竭的病人而言，長期且定期的血液透析，常常是維持生命及提高生活品質的辦法，在接受血液透析前，必須先接受動靜脈瘻管手術，才能清除血液中的新陳代謝廢物和雜質後，將淨化的血液輸送回體內。奇美醫學中心血液透析中心洗腎病人的瘻管照護，是在心臟血管內科和外科、放射診斷科及腎臟科跨領域團隊合作之下，共同監測及維護瘻管功能，以確定病人接受高品質的透析治療。

奇美醫學中心腎臟科為提升瘻管護照品質，使用了e-form電子表單系統，利用電子表單系統建立「初次使用瘻管」第一次打針時的評估紀錄、記錄「瘻管護照」的每月評估，以及記錄瘻管有狀況需要接受血管擴張術治療之前後評估。而e-form電子表單系統可以根據每個單位的需求建立表單，再以超連結的方式，與院內病歷系統相連結，讓奇美醫療體系表單的建立更有效率，透過定期評估與紀錄，可以避免瘻管完全阻塞，有助於醫療團隊對於病人瘻管的了解。

電子表單的好處是可以將各個欄位的數據自動匯出，有利於每個月資料統計，比如每個月接受「動靜脈血管擴張術治療」的病人資料及分析每位病人的血壓變異度、脫水量、靜脈壓、血流流速和瘻管間的關係。另一方面，也可以剖析護理人員打針時遇到的難題，包括信心不足、技術不純熟、對瘻管不熟悉等因素，都有助於醫療品質更進一步的提升。

奇美醫學中心心臟血管外科、心臟血管內科、放射診斷科皆可以提供「周邊動靜脈血管擴張術治療」，除了心臟血管內科和外科門診以外，放射診斷科每個星期二早上皆有「放射介入門診」，大台南地區的洗腎病人若有瘻管問題，都可以掛號進行專業評估，一起守護台南地區洗腎病人的瘻管品質。

奇美醫學中心腎臟科主治醫師陳鋭溢表示，在奇美醫學中心，我們從病人端的瘻管評估紀錄、醫療護理端的原因檢討、瘻管阻塞處置的各部門合作之下，確保洗腎病人的瘻管得到完整的照護，最後以電子表單以及資訊系統，將這些資料連結並加以分析，一步一步提升洗腎病人的瘻管照護，也提升血液透析的品質。

(中時 )