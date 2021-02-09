台灣已列入COVAX首波疫苗分配名單，中央疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，台灣將有20幾萬劑AZ疫苗可分配，並由第一線醫護人員優先接種。新北市衛生局今表示，新北市依照指揮中心優先順序，讓醫護先接種，並在26日前完成醫護人員風險程度調查、名單造冊，送衛福部審核。

新北市衛生局表示，將要求新北市醫院、診所提升風險評估，落實TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚）問診，面對疫苗接種問題，將依照疾管署的風險程度，醫療機構分為曾收治或已收治病人的設置專責病房或負壓隔離病房醫院、未曾收治病人的設置專責病房或負壓隔離病房醫院、其他醫院及診所等3類，疫苗接種順序則待指揮中心公布辦理。

衛生局指出，局處將在26日前完成轄內54家醫院和診所的醫療機構醫事工作人員風險程度調查及造冊，屆時將依指揮中心公布的接種順序，採預約集中接種。至於市民該如何接種，衛生局表示，指揮中心已訂有疫苗接種優先順序，屆時將視疫苗供貨情形逐步開放，依其指示辦理。

(中時 )