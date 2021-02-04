2021年春節連假將近，金管會為讓民眾安心過節，金管會為加強保戶服務，已請保險公司提供免付費服務電話，專責協助處理保戶緊急突發狀況，並於產、壽險公會網站揭示服務電話號碼及提供服務方式，維持保戶服務不中斷。

金管會亦請汽車交通事故特別補償基金、住宅地震保險基金連假維持服務電話暢通。同時，為確保資訊安全無假期，也已責成各保險公司加強資訊安全防護作業，以避免駭客入侵損及保戶權益情事發生。

考量民眾連假期間多返鄉或出遊，為顧及保戶因旅行交通事故，及假期外出時間居家安全等保險相關事項詢問、理賠申請或保險附加救援服務等需求，金管會要求各保險公司提供免付費服務電話，並應有專人服務、或提供可處理緊急狀況聯絡方式。

金管會表示，各保險公司、汽車交通事故特別補償基金、住宅地震保險基金的連假期間服務電話一覽表，已分別登載於金管會網站及產、壽險公會網站，保戶可至上述網站查詢、預先下載或抄錄，以備不時之需。

(時報資訊)