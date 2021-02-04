自行車通常是小朋友第一個接觸的交通工具，良好的交通安全教育須自小培養扎根。交通部與教育部合作製作的自行車騎乘安全數位教材今日正式發表。交通部長林佳龍表示，學習自行車騎乘技巧，了解可能的風險及如何與其他車輛互動、避開危險，有助於未來騎乘機車、開車的安全觀念培養。

據交通部統計，2015年至2019年間，6至17歲兒童及少年傷亡人數為10萬9964人，平均每天60人在事故中受傷或死亡。在自行車死傷人數結構部分，未滿18歲佔23.46％最高，其次為70歲以上佔22.14％，60至70歲佔15.25％。進一步分析6至17歲兒童及少年自行車事故主要肇因，「未依規定讓車」佔20％，「未注意車前狀況」17％，「左轉彎未依規定」9.6％，自行車交通事故型態主要為「車與車側撞」、「車與路口交岔撞」、「車與車同向擦撞」。

交通部與教育部去年研訂高中以下五學習階段交通安全基本能力的交通安全課程架構，做為未來交通安全教育推動的基礎。兩部今日則發表首部合作製作的自行車騎乘安全數位教材，林佳龍與教育部國民及學前教育署長彭富源4日共同出席記者會。

今年剛好是「自行車旅遊年」，林佳龍強調，旅遊的安全是推動旅遊的首重事項，如何安全騎乘自行車也就成今年第一項要宣導的事項。這次的成果是交通部與教育部攜手推動交通安全扎根工作的成果，包括，「安全騎乘自行車」教學指引手冊、國中範例教案及搭配數位課程影片的教學模組，藉由成果發表說明自行車安全騎乘的重要。

「安全騎乘自行車」數位課程影片自2月起上架「教師e學院」數位學習平台、「交通安全入口網」、Youtube，提供教師、學生、家長、學校志工及民眾線上觀看學習以普及教育推廣。

(中時 )