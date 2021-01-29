考試院今宣布，本年度起，每月發行《國家人力資源論壇》電子報。發行人考試院秘書長劉建忻表示，電子報以「開」門造車為發行初衷，未來將以月刊形式，每期針對國家人力資源政策設定不同主題，邀請產官學研專家來發表多元觀點，作為制度變革與創新的基礎。

劉建忻指出，國家人力資源管理涉及層面複雜且多元，因此黃榮村院長自就任後，致力打開考試院大門，以強化對外溝通、促進政策對話為推動政務的首要任務。

他說，近月來，在辦理了多場政策研討會、並設置考試院臉書粉絲專頁後，考量到長期發行的《文官制度》學術期刊較偏向學術研究，觸及層面不夠廣泛普及，因此決定開闢以政策論述文章為內容的電子報，做為另一個與社會對話、溝通政策的平台。

他指出，《國家人力資源論壇》創刊號主題，設定為「變革與創新：國家人力政策新思維」。除了由黃榮村院長為創刊號撰文，揭示第十三屆考試院的思維與使命外，也請考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏、保訓會主委郝培芝三位首長，就各自的業務領域，探討文官制度的改革與精進，描繪他們心中的政策圖像。

劉建忻表示，創刊號的特殊安排，目的在於拋磚引玉，作為討論的基礎，也期待在未來各期，能邀請到各界專業者的加入，讓更多元的政策觀點、更深入的議題探究，來豐富《國家人力資源論壇》的對話。

考試院發行的《國家人力資源論壇》電子報訂閱網址為https：／／www.exam.gov.tw／NHRF，歡迎各機關學校公務同仁及社會各界踴躍瀏覽訂閱。

(中時 )