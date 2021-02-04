北市民眾換購電動機車最高可獲9千元 若加中央補助每輛可達1.9萬元。（吳康瑋攝）

北市民眾換購電動機車最高可獲9千元 若加中央補助每輛可達1.9萬元。（吳康瑋攝）

北市民眾換購電動機車最高可獲9千元 若加中央補助每輛可達1.9萬元。（吳康瑋攝）

車輛電動化是未來趨勢，北市府訂定2030年電動機車占比30％、公車100％電動化、綠運輸70％為達目標，北市府環保局長劉銘龍4日宣布，今年起連續三年加碼補助民眾汰換老舊機車為電動機車，加碼金額每台重機補助9千元，輕機補助5千元，若含環保署、經濟部補助，中央及北市補助合計，汰換為電動重機最高補助1.9萬元，汰換為輕機最高可獲補助1.3萬元。

北市長柯文哲上任後，積極推動綠色運具，但去年卻發現電動機車占比率5％，低於桃園市5.9％，因此要求環保局研議比照桃園補助每輛車9千元的補貼，促使民眾願意換購電動機車，對此，劉銘龍補充，若新購電動機車，未來三年北市也會額外提供每台2千元至4千元的補貼，預估3年內，可補助近8萬台的電動機車。

劉銘龍強調，市府規畫綠運政策最終希望達到減碳的目標，在補助計畫實施後，預估3年後北市的私人電動機車比例可達12％，雖然2年後柯市長將卸任，但由於柯卸任前會編列下一年度預算，所以該政策仍會延續至下一任市長，且這次增加新購電動機車的補助，每輛最高加碼補助4000元，今年新購的電動機車最高可獲1萬1000元補助，且具有中低收入戶身分者，新購或汰購，都可以額外加碼1萬元補助金，3年共計提供7萬9500輛補助名額。

環保局科長楊梅華指出，只要是2007年6月30日以前出廠的機車，且車主需設籍在北市且滿18歲以上，即可申請汰換補助，每人限補助一輛，據統計資料顯示，目前北市有約30萬4721輛的燃油機車符合資格；交通局也為配合綠能政策，只要北市電動機車登記數未達13.5％前，將持續以停車免費措施鼓勵民眾汰換燃油機車為電動機車。

此外，北市交通局長陳學台指出，共享運具納入綠色運輸推廣的範圍，1280公共運輸定期票的共享機車加價購方案，預計5月推出並公布優惠內容，針對市公車全面汰換為電動公車，交通局也祭出補貼，未來公車業者駕駛電動公車上路，每載一名乘客，就補貼2.12元，希望藉百分之百公車電動化，能儘早達成PM2.5小於10的目標。

(中時 )