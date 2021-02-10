鼠年壓軸大獎送出了!大樂透頭獎17連槓後，今小年夜終於開出，一注獨得5.39億元，獎落台中市霧峰區的「有錢尚好樂透站」；台彩表示，5.39億元的頭獎彩金，是第四屆以來大樂透第四高的紀錄，也是春節加碼期間開出的最高頭獎紀錄。

「有錢尚好樂透站」店員李小姐表示，多數上班族於今小年夜開始放假，看準大樂透春節加碼，以及刮刮樂春節應景娛樂需求，人潮絡繹不絕、現場買氣十分踴躍，是平日銷售業績的好幾倍，李小姐形容「現場人潮這麼多，感覺就像財神爺坐鎮店裡」，沒想到工作「瞬間」感受，財神爺真的來光顧。

李小姐也直擊，今現場大樂透的購買方式；李小姐說，九成以上的顧客都採取電腦選號，與以往不同的是，好幾十組客人，手拿好幾千元現鈔，以7連碰、8連碰的方式包牌，李小姐分析，包牌本來就會增加中獎機率，包牌客眾多，店裡真的開出頭獎，直呼替客人打張頭獎是一起沾光。

台彩表示，「有錢尚好樂透站」於105年8月間亦曾開出過大樂透2.71億元頭獎，如今第二度開出億元大獎；此外，依據台彩的統計資料，大樂透109年間共開出16注頭獎，其中6注均落在台中市，110年第一個大樂透頭獎再度獎落台中市，台中地區的財運可說是「銳不可擋」。

大樂透開春節大紅包已進入第二期開獎，開出的獎號依大小順序分別為04、07、08、14、19、28、44、45和49，台彩公布，這次共開出33組，共37名幸運兒中獎，其中29人獨得100萬元獎金；另外4組為兩注均分，每人各分得50萬元獎金。

今開出春節大紅包的投注站共36家，其中，台中市真的很旺，因為台中市太平區的「富貴錢投注站」開出2注，2張中獎彩券各得100萬元和50萬元獎金，該投注站也是第四屆以來、第3次開出春節大紅包獎項。

高雄市苓雅區的「大高雄彩券行」在109年的三節加碼都有開出百萬獎項，今天晚上則是開出今年春節的百萬獎項，持續保持連莊紀錄；桃園市中壢區的「招鑫來彩券行」曾於106年開出春節加碼後的9.59億元威力彩頭獎，109年春節也曾開出春節大紅包獎項，今天晚上再度開出百萬大獎。

台彩表示，截至小年夜為止，大樂透加碼的360組100萬元春節大紅包獎項累計已送出70組，其中有60人獨得百萬獎金，還沒對中大獎的民眾也別氣餒，目前還剩下290組100萬元待送出，明除夕夜開獎的大樂透，除了保證頭獎獎金1億元以外，還會繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中任6個就可得100萬元獎項，此外，已23連摃的威力彩，除夕夜頭獎上看4.5億元。

(中時 )