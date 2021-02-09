國光客運即日起推出36條中、長程地區及國5路線平均85折優惠，加上今年特別推出「孝親專案」，65歲以上銀髮族有原優待票再打5折優惠，等於只要全票核定票價的四分之一，再配合交通部觀光局加碼補助住宿，搭乘國光客運北上前往北北基桃竹等六縣市，55歲以上國民每人每日住宿更可折抵1500元，是歷來最優惠春節連假疏運方案。

國光客運平均85折優惠路線，包含：台北往返日月潭、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線熱門旅遊地區，國5路線囊括圓山南港直達礁溪、頭城、宜蘭、羅東、烏石港等地，使用電子票證又可免費轉乘當地客運一段票優惠或享基本里程免費。85折優惠適用至16日（初五），65歲以上銀髮族孝親專案限定即日起至11日（除夕）北上路線以及12日（初一）至14日（初三）南下路線。

國光客運表示，觀光局「孝親專案」補助55歲以上國民北上住宿每晚折抵1500元，每人最高享6000元補助，再加上台北市政府同步推出「台北加碼GO」補助自由行旅客每人每晚1000元，建議民眾善加利用，趁春節連假反向搭乘國道客運北上探親或旅遊，不用人擠人又可賺補助。

考慮到打發車上無聊時間，國光客運再次攜手台灣大哥大旗下影音平台myVideo，即日起至3月31日聯名推出《myVideo X國光客運 請你追劇》，乘客搭車前掃描車站櫃檯立牌QR Code，即可獲得限量10000組3天72小時免費電子序號，免費觀賞電影《無聲》與《怪胎》等金馬獎強片，就連全系列《鬼滅之刃》與《天竺鼠車車》等日本人氣動畫也都不用錢，下車回家可無縫接軌，春節連假期間無論車上或在家都可放心追劇。

(中時 )