美國準國務卿布林肯在他任命聽證會上簡介自己身世時說，他把家族多人擔任公職的傳統視為神聖的職責，是向美國報恩，因為美國不僅給他的先人庇護，還給他們好幾代的人非凡的機會。

尤其特別的是，布林肯（Antony Blinken）的波蘭裔繼父皮沙（Samuel Pisar）是納粹德國屠殺猶太人行動的倖存者，當年是被一輛美軍坦克救了性命。

布林肯在事前準備的聲明中說，皮沙10幾歲時曾在納粹集中營關了4年，到最後所有的近親和當地小學全部900名學生只剩他一人生還。二戰結束時，他和眾多猶太人被德軍押往其他地點，途中他趁隙逃進森林躲藏，後來聽到有戰車隆隆聲，他看見車身上不是納粹的十字標誌，而是一顆五個角的星星，便朝坦克奔去。

這時坦克的艙蓋打開，一個非裔美國軍人探頭出來看著他。皮沙立刻雙膝跪地，用媽媽教他的3個英文字說：「上帝保佑美國！(God bless America!)」皮沙也只懂得這句英文。

布林肯說：「那名美軍把他拉上坦克，帶到美國，也帶向自由。」

布林肯生於1962年，9歲那一年跟著生母朱迪斯（Judith）和繼父皮沙搬到法國巴黎。除了繼父之外，布林肯的生父唐納德．布林肯（Donald Blinken）、朱迪斯和繼母維拉（Vera Blinken）都是猶太人。布林肯的祖父莫里斯（Maurice）曾經歷俄國對猶太人的迫害，從基輔（Kiev）移民美國，維拉則是在匈牙利淪入共產黨的鐵幕之後逃到美國。

布林肯說，他的家族有許多人在美國得到庇護，「這就是我們的身世，是我們向世人展現的形象，也是我們依然能夠展現的最好一面」。

他說，如果任命獲得參院通過，他的願景是讓美國「不僅憑藉我們力量的典範，也要藉著我們典範的力量」來領導世界。

布林肯到參院外委會參加任命聽證會，像是回娘家一般。他曾擔任這個委員會的幕僚長長達6年，2015年曾以副國務卿提名人的身分出席參院外委會的聽證會。

此外，布林肯有多位親人擔任外交官，上任前都需要通過參院外委會這一關。他的妻子伊凡‧萊恩（Evan Ryan）曾在歐巴馬政府擔任主管教育暨文化事務的助理國務卿，最近獲得即將上任的總統拜登任命為白宮內閣秘書。布林肯的父親曾任美國駐匈牙利大使，叔叔艾倫（Alan Blinken）曾任駐比利時大使。

在聽證會之後，布林肯的提名預料將在近日獲得參院外委會和院會認可，順利接任國務卿。

(中央社)