好萊塢巨星布萊德彼特與安潔莉娜裘莉本是圈內神仙眷侶，兩人相伴相戀超過10年，生了3個小孩又領養3個，一家8口快樂生活，被認為是真實版的童話故事，沒想到這段關係有破局的一天，兩人打撫養權官司至今超過4年了還沒結果，小布近日受訪時公開表示，對於孩子們無端被捲入爸媽的破碎婚姻，是讓他最感到難過的事。

小布與裘莉相戀8年、生了孩子，才終於在2014年結婚，沒想到成為夫妻後感情就變了，才2年彼此就不願再相守，就此開打離婚與撫養權大戰，婚姻的部分早一些得出結論，兩人在2019年正式簽字離婚，但孩子們的歸屬卻至今還沒有定論。

布裘婚變一鬧眼看要超過4年，即將成為好萊塢糾纏最久的怨偶之一，經過這些年的梳理，兩人也漸漸願意公開表達對往日情的想法，小布接受採訪時表示，當初分開的設想是，一家人經歷這一切，之後變得更好、更堅強，也只應該是這樣的結果才是正途，「但我聽律師說，法庭之上沒有贏家，只有哪邊傷得比較深而已」，如今想來小布覺得此話為真，「你花了一整年來證明自己何以是對的，對方何以是錯的，這種想法其實就出於彼此深刻的恨意」。

而離婚對布裘來說，絕不只是2個人的事，孩子們被爸媽拉扯著，據悉，布裘親生的大女兒希蘿，一直跟爸爸都很親近，因此父母離異後她非常為難，養子麥鐸跟派克斯都站在媽媽那邊，養女莎哈拉對小布不排斥，最小的兩個龍鳳胎則沒太大意見，但過去走到哪都是一大家子集合的景象，已成追憶。

(中時新聞網)