2019冠狀病毒疾病大流行後，金融市場熱錢氾濫，美股屢創歷史新高，也刺激投機風氣。非理性散戶瘋狂炒作，電玩零售商GameStop等股價近期狂飆，令人憂心泡沫將至。

美股今天大幅回檔，3大指數跌幅都超過2%，創3個月來最糟表現。但有兩檔股票表現格外亮眼，大漲135% 的GameStop是其中之一，一度陷入破產危機的全球院線龍頭AMC股價更飆漲301%，令人咋舌。

兩家公司共通點是生意深受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）打擊，前段時間淪為法人熱衷放空的「水餃股」。儘管經營無明顯起色，但有錢又有閒的股民近期在Reddit等網路論壇口耳相傳，聯手替他們「討回公道」，積少成多的買盤徹底擊退空方。

GameStop盤中股價一度衝上380美元，市值達265億美元，高於達美航空（Delta Air Lines）。截至27日收盤，GameStop年初以來股價漲逾17倍。

上週公開作空GameStop的香櫞研究（Citron Research）創辦人萊夫特（Andrew Left）淪為軋空行情重災戶，今天宣布已結清多數空頭部位，形同向散戶認輸。

散戶軍團打了勝仗後，買進標的轉向融資有成、可望躲過破產的AMC，讓這家成立逾百年的戲院業者股票交易爆量，寫下上市以來單日最高漲幅紀錄。

散戶買盤甚至旺到2019冠狀病毒疾病大流行後爆紅的羅賓漢（Robinhood）等交易平台負荷不了，對客戶下單設限。

這波亂象引起華府政壇關注，聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）要求主管機關拿出因應辦法。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示行政團隊密切關注股市動態，美國證券管理委員會（SEC）則說正與其他主管機關「評估情勢」。

在投資公司史帝弗（Stifel）法人股票策略主管班尼斯特（Barry Bannister）眼中，這是聯邦準備理事會（Fed）救市以致流動性過剩、民眾因疫情受困在家導致的狂熱現象。

史帝弗估計，聯準會在疫情爆發後挹注4兆美元，多數流向金融市場，而非實體經濟。隨著電子交易盛行，手握失業給付或振興支票的民眾紛紛投入股市，趕搭美股多頭列車。許多人並非著眼長期投資，而是抱著「賺了就跑」的心態。

班尼斯特與駐紐約外籍記者簡報時說：「這全然是投機行為。人們賺錢時覺得好玩，賠錢時就知道打擊多大了。」

美股投機風氣從去年就露出苗頭。視訊軟體Zoom在疫情爆發後走紅，股價扶搖直上，但有些業餘股民搞不清楚狀況，誤買當時股碼為ZOOM的另一家廠商股票，鬧了笑話。

過去幾個月，令人摸不著頭緒的散戶買盤讓一些逐漸被人淡忘的個股短暫鹹魚翻身，包括已聲請破產保護的租車公司赫茲（Hertz）、以攝影底片風光一時的伊士曼柯達（Eastman Kodak）、曾引領智慧型手機風潮的黑莓公司（Blackberry）。

純粹跟風、不看基本面的錢潮不禁令人想起1990年代末期生成的網際網路泡沫。

當時有些廠商未推出產品，公司名稱尾巴加個.com ，股票上市後受到投資人盲目追捧，日進斗金。這個泡沫愈吹愈大，2000年開始破裂，曾紅極一時的美國線上（AOL）、北電網路（Nortel）都已走入歷史。

20多年後的今天，班尼斯特認為散戶投機並非泡沫即將生成的跡象，問題在於GameStop、AMC等個股有如燈泡，愈亮愈不耐久。他說：「那些散戶終究會以慘賠收場，從此不再回頭。希望他們能從中學到教訓。」（編輯：林憬屏）1100128

(中央社)