美國財政部長葉倫（Janet Yellen）本週將召集金融監管機構高層開會，討論散戶揪團炒作電玩零售商GameStop等股票引發的市場動盪。

財政部官員今天說，葉倫將召集證券管理委員會（SEC）、聯邦準備理事會（FED）、紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）與商品期貨交易委員會（CFTC）首長開會。

根據路透社看到的文件，葉倫在召開會議前，已徵詢道德律師的意見並獲得許可。

路透社先前報導，在GameStop事件中扮演要角的避險基金Citadel LLC曾向葉倫支付演講費用，葉倫可能必須先取得道德豁免，才能處理相關議題。

這名不願具名的財政部官員說，會議將在本週舉行，最早可能在3日召開。

財政部發言人拉馬納（Alexandra LaManna）在發給路透社的聲明中說：「財長葉倫認為市場誠信很重要，要求討論最近金融市場動盪，以及近期活動是否符合保護投資人及維持市場公平、有效率的原則。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1100203

(中央社)