美國總統川普選在離職前最後一刻，決定特赦4年前把川普拱上總統寶座的前軍師、白宮前首席策略長巴農（Steve Bannon），另外也有143人在川普此次特赦或減刑的名單中，包括川普支持者、葛萊美獲獎饒舌歌手小韋恩（Lil Wayne）、布萊克（Kodak Black）以及底特律前市長季派屈克（Kwame Kilpatrick）。

美國總統川普選在離職前最後一刻，決定特赦4年前把川普拱上總統寶座的前軍師、白宮前首席策略長巴農。

據《每日郵報》報導，抱持極端右翼陰謀論、一度被美媒稱為「全美最危險的人」巴農，去年8月與其他3人被控以美墨邊境築牆為名在網路募款計畫「我們來築牆」2500萬美元，但遭到聯邦檢察官以密謀電匯詐騙、密謀洗錢罪名起訴，並遭逮捕，但法院應訊中辯稱無罪，隨後以500萬美元保釋。

雖然川普在巴農遭捕時一度聲稱「他只是為了炫耀」並企圖與他撇清關係，不過白宮19日的特赦聲明中指出「川普總統已全面特赦巴農所有涉及罪刑，且認為他是保守派運動中的領導人物，並以他的政治敏銳度聞名」，這與在2018年時巴農曾因爆料川普兒子小唐納在川普大樓內與俄羅斯律師維塞尼茨卡雅（Natalia Veselnitskaya）會面是「叛國」後，引起川普痛批「他與我以及川普政府毫無關聯」截然不同。

不過美國有線電視新聞網（CNN）指出，在去年美國大選期間，巴農再次嘗試打入川普內部核心圈，並提供競選計畫以及推廣其陰謀論等錯誤說法。

一名知情人士透露，關於是否要特赦巴農的辯論，其中一項可能考量即是巴農與國會暴亂事件的關聯。在川粉闖入國會前一日（5日），巴農在他的podcast節目「戰情室」表示，「明天將亂成一團」，而川普則在6日造勢場上表示向選民喊話「大選從你們手中被偷了，也從我以及整個國家手中偷走了」；CNN也引述知情人士透露，其實川普在近期數周仍與川普聯絡。

CNN報導指出，在川普特赦後，紐約檢察官在去年8月對巴農起訴涉嫌詐欺等3項罪嫌全數告終；不過《每日郵報》報導，紐約州前任檢察官阿隆索（Daniel R Alonso）指出巴農仍可能再次被紐約州法院起訴，川普特赦不會對此有所幫助。

目前在川普特赦名單中，最具爭議的人物包括通俄門核心、也是前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）、銀行詐騙等金融犯罪的前競選總幹事馬納福特（Paul Manafort）、涉入「通俄門」案的前親信史東（ Roger Stone）以及女婿庫什納的父親查爾斯庫什納（Charles Kushner）。

(中時新聞網)