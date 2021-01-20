台南市警察局局長方仰寧16日走馬上任，他的親友、部屬送來75盆祝賀的蘭花盆栽，擺滿走道人氣很旺，為讓這些賀禮發揮更大的價值，他決定將全數蘭花義賣，南市和順工業區廠商協進會理事長陳文祥得知消息後，二話不說，阿莎力的以10萬元認購所有蘭花做公益，所得全部捐助北台南家扶助學，做為受扶學生下學期的學費使用，美事一樁。
受到新冠肺炎疫情影響，公益團體募款遭遇困境，台南市政府警察局聯繫北台南家扶中心，表示將舉辦蘭花義賣，將愛心最大化，幫助有需要的孩子們。
南市和順工業區廠商協進會理事長陳文祥說，這項蘭花盆栽義賣活動很有意義，希望藉由他的熱心拋磚引玉，讓愛心一棒接一棒，吸引更多人幫助弱勢學童在求學路上沒有後顧之憂，也充分運用社會資源。
方仰寧說，鐵漢柔情，警察除了強力執法之外，也要關懷社會，感謝陳理事長共襄盛舉回饋鄉里，市警局未來將加強與社福團體合作，規畫各類宣導活動，落實法治教育及交通安全觀念，攜手守護下一代。
(中時 )
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