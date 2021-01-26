程姓男子前年7月晚間，在北市萬華區桂林路水門外道路騎腳踏車運動，自後追撞陳姓男子，陳男因跌倒頭部撞地，導致顱內出血，雖送醫救治，仍因傷勢過重成植物人。台北地檢署依過失重傷害罪嫌起訴程男後，陳男兒子代父親向北檢申請重傷被害補償金，北檢決議補償陳男180萬元。

檢警調查，55歲的陳男，是在萬華地區從事服飾批發，近年來因景氣不好，呈半退休狀態，陳男2019年7月16日晚間，到桂林路水門外道路運動時，突遭後方腳踏車追撞，他因來不及反應，被撞後因頭部撞擊地上，昏送不醒，一旁運動的民眾見狀，通知警消救護。

據了解，救護人員發現陳男傷勢嚴重，將陳送往馬偕醫院救治，馬偕醫院因陳男外傷性腦膜下出血、顱內出血，進行開顱、氣切手術，9月2日陳男轉住台北市聯合醫院仁愛院區，陳男目前因傷重以鼻胃管灌食，臥床，需24小時專人照顧，成為植物人。

事後檢警找到肇事的程姓男子，認定程男涉嫌於2019年7月16日晚間8時40分，在萬華區桂林路水門外道路騎腳踏車運動時，在龍山057號燈桿處，自後撞上陳男，造成陳外傷性腦膜下出血、顱內出血，成為植物人，屬於喪失行為能力之重傷，北檢去年已依過失重傷害罪嫌起訴程男。

陳男兒子因父親重傷成為植物人，日前代父親申請重傷被害補償金，北檢審議後，決議補償陳男醫療費40萬、喪失勞動能力損失100萬、精神慰撫金40萬，共計180萬元。檢方將向程男追償。

(中時 )