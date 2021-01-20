桃園醫院爆發院內群聚，其中案863一家人的足跡被疫情指揮中心公布，女兒（案865）在摩斯漢堡上班；今再公布女兒本月16日晚間曾到過麥當勞桃園三民店，該店今日停業、消毒。網友好奇，一名摩斯員工，為什麼下班後跑去麥當勞消費，意外挑起兩大品牌誰比較好吃？

根據指揮中心公布的足跡，案865連續3天在摩斯桃捷A7站店工作，早上9點半到晚上9點。新公布的足跡顯示，她16日下班後前往麥當勞桃園三民店外帶，意外曝光「摩斯員工吃麥當勞」，引起網友好奇。

根據Google Map，摩斯桃捷A7站店到麥當勞桃園三民店，兩地相距約11公里，光開車就要30分鐘，「應該是回家的路上經過吧！沒道理跑這麼遠吃麥當勞」、「這樣算臥底嗎」、「還是她去做市場調查，隔天要回報」。

麥當勞、摩斯各擅勝場，擁護者各有評價。喜歡摩斯的人認為，摩斯食材掛品質保證，雖然價格稍高，但吃起來安心，且米堡口感特殊，炸雞相對來說也沒那麼油。

挺麥當勞的人說，光看麥當勞幾十年來屹立不搖，就知道多受歡迎。麥當勞找台灣在地農民契作，提供不少就業機會，一定要支持。

(中時新聞網)