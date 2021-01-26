2003年SARA期間，和平醫院封院兩周。（圖／Google Map sepia）

衛生福利部桃園醫院爆發新冠病毒群聚感染，連帶掀起藍綠爭論2003年因SARS封院的和平醫院政策，甚至開始獵巫「封院」決策者。對此，資深媒體人黃暐瀚今(26日)忍不住在臉書感嘆地說，講句白的，就算因此而抓出當年的「真兇」，但談18年前的舊事，對此刻的防疫，有任何幫助嗎？

遭指為2003年SARS時決定和平醫院封院的元凶的前總統馬英九，25日透過辦公室表示，當年防疫決策模式由「中央下令，地方執行」。對此，時任行政院長的立法院長游錫堃今出面駁斥，「請馬前總統講話要憑良心，不要動不動就批評別人，把責任都推給中央」，雙方各有一套說詞。馬英九基金會執行長蕭旭岑今再重申，和平封院是中央決議下令，地方政府執行，當時公文俱在，游院長怎好意思甩鍋？

面對一份公文「各自表述」，黃暐瀚說，眼前大家擔心的是桃園疫情失控，但媒體卻更在乎去追和平醫院「誰封院」？講句白的，就算因此而抓出當年的「真兇」，把馬英九、邱淑媞槍斃？或把涂醒哲、游錫堃五花大綁好了，咎責和平，可以幫助部桃嗎？這就是台灣永遠不能以「完美狀態」參加比賽，或說面對敵人的無奈。

「拜託，別再推了」黃暐瀚直指，不管中央地方，當年怎麼處理和平醫院，顯然是「共同的決定」，事隔18年，醫護有不滿，檢討聲音也大，大家可以討論，以求不再犯錯，但想把全部責任推給任何一方，都是不公平，也不切實際的。

最後，黃暐瀚強調，就算真能找出當年封院的「真兇」好了（如果有真兇的話），談18年前的舊事，對此刻的防疫，有任何幫助嗎？不少網友都認同此觀點，留言表示，不真正把疫情控制住，倒楣的是老百姓，藍綠都會染疫，更有人質疑其實再度討論封院的話題，是故意帶風向，要轉移防疫出包的壓力。

(中時新聞網)