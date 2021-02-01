韓國瑜勸選黨主席 趙少康選市長?總統?「不排斥任何位置」

睽違28年，資深媒體人趙少康今(1日)宣布重返國民黨，已申請回復黨籍、且不排除參選國民黨主席，也透露幕後推手就是前高雄市長韓國瑜。此消息引發政壇關注，資深媒體人黃暐瀚今在臉書寫下，「橫空出世、大勢已定」，用8字評論此事。

趙少康重返國民黨。（本報資料照）

趙少康1日在記者會中表示，就像慈禧太后指使的義和團，理性聲音被消滅光光，而國民黨是主要在野黨，好像被殲滅，令人失望，因此要有人登高一呼，鬥鬥亂臣賊子、牛鬼蛇神，要揭穿民進黨的謊言，號召國民黨員、有志之士，讓國民黨再起。他稱，第一步是先回復國民黨籍，是否有資格選黨主席，之後再說了，即便不當黨主席，也可以給國民黨建議。

對此，黃暐瀚1日在臉書表示，趙少康申請回國民黨，趙對外說明是韓國瑜勸他回黨，現在也已經提出回黨申請，「問題是，回黨是要做什麼？要選黨主席？還是要選2024的總統？」因為根據現在的規定，趙少康即使回黨也被聘為「中評委」，黨權不到一年，一樣無法選黨主席。

不少網友見狀則是認為，「KMT最需要的就是變革」、「一回歸就表態要選黨主席？」、「大勢已定，氣數已盡」、「團結才有改變的契機」、「想知道江啟臣主席的想法」。

另外，韓國瑜1日也發文談及趙少康回國民黨一事，他表示，對趙少康先生表達強烈敬意，感謝他在國民黨最艱困的此刻願意挺身而出、擔起重任，作為國民黨的一員，表達強力支持，期盼國民黨能在良性競爭下，選出一位深獲大家肯定的領導者。

(中時新聞網)