罷免高雄市鳳山區議員黃捷失敗，前總統馬英九7日分析，雖沒有通過罷免，但國民黨得票率還不少，對執政黨是警訊，鳳山本來就比較綠，可以打成這樣的局面，國民黨雖敗猶榮。
罷捷沒有成功，有人說因為報復性的罷免讓民眾有點反感，馬英九今早前往台北市木柵市場發送春聯時表示，這次罷免案沒有通過，但國民黨得票率還不少，對於執政黨是一個警訊，罷免原因不完全一樣，也許不一定每個都是報復性，也有政策性，像是罷免萊委就是政策性，不是針對個人是針對主張。
罷捷到最後變成藍綠對決，失敗的情形讓國民黨失去面子，馬英九指出，鳳山本來就比較綠，可以打到這樣的局面，雖敗猶榮。
對於罷免失敗恐影響反萊豬情勢，馬英九認為，反萊豬連署已超過50萬份，這是跟升斗小民生活息息相關，民眾很容易就支持。
至於中廣董事長趙少康稱目前《公職人員選舉罷免法》制度不合理，呼籲在這波罷免後是不是可以停了，否則可能落入冤冤相報。馬英九說，要看議題，不能一概而論。
而有人說也要罷免國民黨立委，甚至連黨主席江啟臣也被點名，馬英九說，這就是報復性的。
(中時 )
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