中廣董事長趙少康宣布申請重回國民黨，透露是高雄市前市長韓國瑜勸他出來選黨主席，但目前仍未具有參選資格。根據國民黨選舉辦法，只要現任黨主席江啟臣聘趙少康為中評委，則具有參選資格，但上次黨主席補選細則中，另規定須入黨滿1年，得要看是否有機會修改。目前看來，趙少康回歸後要選黨主席，還需通過2道關卡。

趙少康今（1）日在Yahoo TV節目「鄉民來衝康」中表示，國民黨需要一個有魅力的領袖，不怕1450出征，喊話「來啊！什麼大風大浪沒見過」「鬥志都起來了」。

資深媒體人黃暐瀚指出，根據國民黨主席選舉辦法，黨員曾任中評委或中央委員，就可登記參選黨主席，並沒有提到需入黨滿1年，但這是母法，而每次選舉還有細則，上次江啟臣補選中的細則就有提到，黨籍需滿一年。所以如果趙少康被聘為中評委，加上修改細則，是有資格參選黨主席的，但他也說，江啟臣即使沒意見，朱立倫可能會有意見。趙少康則認為，子法不能超越母法。

趙少康重回國民黨，可能參選黨主席，對現任國民黨主席江啟臣（左）、前黨主席朱立倫（右）來說，都是一項變數。（資料照）

資深媒體人陳鳳馨認為，資格是枝微末節的事情，如果到時候趙少康選不成，國民黨會再次分裂，以目前國民黨由江啟臣帶領的黨中央，是可以讓趙少康選的，只要主席願意聘任，就立刻擁有被選舉資格，但希望趙少康不要空有熱情，要下定決心選黨主席，若要當一個有魄力的黨員，能對國民黨有多少貢獻？

至於江啟臣的處境，陳鳳馨坦言很尷尬，因為他可以決定趙少康能不能選，且要怎麼評估自己後續的政治路；而朱立倫最大困境是搖擺不定，退縮個性很高，不容易下決定。

面對江啟臣、朱立倫可能角逐下屆黨主席，趙少康有信心，如果參選一定會贏。

若選上黨主席，首先要面對的第一戰就是2022縣市長選舉。趙少康目標台北一定要贏回來，新北穩住、台中不能丟，並進取桃園，至於2024總統大選是另外一回事。

(中時新聞網)