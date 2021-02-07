高雄市議員黃捷的罷免案以失敗告終，對此，積極推動「罷萊委」的台北市議員羅智強感到相當挫折，昨(6)晚在臉書表示將靜思三天，思考罷萊委的下一步該怎麼做。

黃捷罷免案6日投票，高市選委會統計，鳳山選區投票人總數29萬1566人，共有12萬1110人投票，投票率41.54％，直逼罷韓的42.14％。據高雄市選委會數據顯示，同意罷免票5萬5394票、占45.91％，不同意罷免票6萬5258票、占54.09％，無效票458票，最後結果罷免案未通過。

昨晚羅智強在臉書發文表示，需要一點時間來決定罷萊委的下一步路，將靜思三天，他表示，罷捷的朋友們這段時間辛苦了，「整個萊豬黨挺自稱沒有挺萊豬的黃捷，然後自嗨的説這是萊豬黨的勝利」，面對這場不講理的戰爭，許多事讓羅智強感到挫折、疲倦，他需要靜下來整理思緒。

對於日前資深媒體人趙少康呼籲這波罷免後「是不是可以停了」，認為應先讓選罷法制度回到正軌。羅智強則是感嘆，「趙少康起手選黨主席的第一步，就是先狠狠的打了所有這一段時間為罷免萊豬立委奔走的人的臉」。

(中時新聞網)