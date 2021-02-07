高雄市議員黃捷罷免案失敗，藍營「連罷」氣勢也受挫，對此，資深媒體人陳東豪觀察，罷捷沒有超過25%是很怪的事，因為在藍綠對決情形下，國民黨最後關頭票並沒催出，反而是民進黨的動員能力顯然還是比國民黨來得強。

高市選委會統計，鳳山選區投票人總數29萬1566人，昨（6日）共12萬1110人投票，同意罷免票5萬5261票，不同意罷免票6萬5391票，未達到罷免門檻的7萬2892票。

對此，陳東豪當天在政論節目《關鍵時刻》上表示，罷捷沒有超過罷免門檻25%，這是很奇怪的事情，因為在藍綠政黨都高度對決的時候，最後同意罷免得票率只有19%，這裡面還少6%到哪去？若要細究其因的話，是否罷捷團體或國民黨在罷捷的組織動員，以及整個計劃的舖陳，有哪個環節恐出了問題，因為合理的狀況，罷捷應該要跨過25%的門檻，顯然最後關頭並沒把票催出來。

至於民進黨方面，陳東豪認為，在總統蔡英文表態之前，綠營就已經在當地部署，但是最後罷免票和反對罷免票間的差距，也沒有想像中來得大，等於說民進黨也沒有發揮全部的力量，但結果來看，民進黨組織動員的能力，還是比罷捷方來得好，假設罷捷團體是靠自己的力量罷免黃捷，那19%的得票率就到底，可問題是國民黨力量去哪了？因在罷捷的最後關頭時，藍營評估罷捷很有可能過25%，且藍委都南下高雄造勢，但最後連20%都沒過，這背後原因耐人尋味。

不過，陳東豪強調，罷捷結果不能用來套用在基進黨立委陳柏惟身上，因為每一場罷免都是全新的戰場，各邊情況都不相同，所以很難拿來預測罷免陳柏惟的結果。

(中時新聞網)