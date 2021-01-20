花蓮慈濟醫院各大樓開放時間即日起也將調整。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

衛福部花蓮醫院因應疫情，今公告各式病房探病時間及相關規定的調整。（花蓮醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

衛福部立桃園醫院爆發新冠肺炎群聚，全台多家醫院為防範院內感染，相繼調整探病規定，且中央流行疫情指揮中心今宣布強化醫療院所門禁管制措施；衛福部花蓮醫院、門諾醫院及慈濟醫院跟進，即起將調整探訪時間及相關管制措施，呼籲民眾赴院前需先了解各院相關規定。

衛福部花蓮醫院表示，即日起病房陪病者（含照顧服務員）每床限1名為原則，訪客人數則是每名住院病人限制2名，一般病房、加護病房及呼吸照護病房每天僅開放探病一次，探訪時段分別為上午10點至12點、上午10點30分至11點及上午上午10點30分至11點30分。訪客及陪病者須確實登錄相關個資。

門諾醫院表示，明日起探病時間將整體調整，不論是普通病房或是加護病房，每天僅開放探病一次，時間為上午10點30分至11點，且醫院目前僅開放恩慈樓大門進出，其他規定則照中央疫情指揮中心公告實施。

慈濟醫院除住院病人陪病者（含照顧服務員）以1名為原則外，即日起一般病房、加護病房探病時間限縮為每天一個時段，每床每次至多2位訪客；一般病房開放時段1小時，為中午11點30分至12點30分，加護病房及呼吸照護中心開放時段30分鐘，為中午11點30分至12點。此外，各樓開放時間也會稍作調整，僅合心樓急診大門周一至周日全天候24小時開放。

此外，慈濟醫院也將暫時關閉院內工作人員用餐區域，避免群聚用餐，同時會請各單位加強維護休息室及值班室環境清潔，同時提醒民眾，疫情期間非必要時盡量避免到院探病，可多利用手機視訊。

(中時 )