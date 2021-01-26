因應部立桃園醫院疫情，指揮中心宣布擴大居家隔離對象至1月6日至1月19日曾至部桃探病或陪病者，立法院今上午傳出有一名員工因此被隔離。傍晚立法院被隔離再加1人，是民進黨立委林俊憲國會辦公室助理，對此，稍早林俊憲辦公室發出聲明證實，並強調該員於指揮中心宣布擴大隔離範圍後，便向辦公室主動通報符合居家隔離身份，開始自主隔離，目前一切正常。

林俊憲辦公室指出， 該辦公室1名助理同仁曾於1月11日至1月22日期間到部桃照顧住院家屬，該助理於24日晚間指揮中心宣布擴大隔離範圍後，立即主動通報符合居家隔離身分，開始自主隔離。

林俊憲辦公室補充表示，該助理並非連續每日至醫院探視，框列期間共進出醫院三至四次。

林俊憲辦公室已於接獲消息後進行消毒作業，並通報立法院人事處，全力配合指揮中心作業。該同仁每日皆有自主量測體溫回報辦公室，目前一切正常。

(中時 )