廈門官方日前通報有一例自我輸出的確診個案，台灣防疫指揮官陳時中今表示，該個案於去年2月20日出境廈門，去年10月28日返台，今年1月21日在台灣進行PCR檢驗陰性，於1月23日再度入境廈門，經當局採檢在23、24日結果都是陰性，但血清抗體檢驗卻有陽性，因此後來就被判定為陽性，推估對台灣影響不大。

廈門市衛健委宣布1月29日檢出一例來自台灣的新冠肺炎確診個案。從去年至今，台灣已向大陸輸出6例確診。

廈門市衛健委指出，台灣籍簡某1月23日搭乘廈門航空MF888從桃園機場抵廈門高崎機場，入境時無發熱等呼吸道症狀，在機場核酸檢驗後，由專用車輛轉送至定點酒店隔離，並在入境後進行2次核酸檢測皆陰性，但血清抗體呈陽性，1月28日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，在醫院隔離診治。

(中時 )