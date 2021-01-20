台灣地下博弈教父、嘉義聞人陳盈助疑似捲入洗錢案，20日三進三出嘉義地檢署，最後以1.5億元天價交保，限制住居、出境出海，此案共有3波搜索，傳喚及拘提70多人，全案依涉嫌違反《洗錢防制法》、賭博罪偵辦。
陳盈助19日被傳喚到案，複訊時身體不適，今天凌晨4時許以1億5000萬元本票暫時交保，返家休息，上午9時再度出庭，10時40分許訊後，因未能連繫上委任律師，無法確認筆錄，再度暫時交保，返家休息，下午2時30分許第3次出庭，由律師趙文淵陪同確認筆錄，下午3時30分許確定以3張本票共1.5億元交保。
嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，用1.5億元本票交保，主要考量要動用很多人力清點，且清點不易，因此請陳姓被告將1.5億匯入地檢署的帳戶。
蔡英俊表示，1.5億元重金交保創下嘉義地區交保金新紀錄，考慮其身體狀況、到庭接受訊問的態度，加上所涉犯行為《刑法》第268條、《洗錢防制法》第14條第3項，屬於3年以下刑責，且限制出境出海及住居，研判無逃亡之虞。
(中時 )
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