檢警清點搜索到的大批電腦等證物，並加以保全。（嘉義地檢署提供）

嘉義地檢署發言人蔡英俊說明有關陳盈助涉案的交保程序。（嘉義地檢署提供）

台灣地下博弈教父、嘉義聞人陳盈助疑似捲入洗錢案，20日三進三出嘉義地檢署，最後以1.5億元天價交保，限制住居、出境出海，此案共有3波搜索，傳喚及拘提70多人，全案依涉嫌違反《洗錢防制法》、賭博罪偵辦。

陳盈助19日被傳喚到案，複訊時身體不適，今天凌晨4時許以1億5000萬元本票暫時交保，返家休息，上午9時再度出庭，10時40分許訊後，因未能連繫上委任律師，無法確認筆錄，再度暫時交保，返家休息，下午2時30分許第3次出庭，由律師趙文淵陪同確認筆錄，下午3時30分許確定以3張本票共1.5億元交保。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，用1.5億元本票交保，主要考量要動用很多人力清點，且清點不易，因此請陳姓被告將1.5億匯入地檢署的帳戶。

蔡英俊表示，1.5億元重金交保創下嘉義地區交保金新紀錄，考慮其身體狀況、到庭接受訊問的態度，加上所涉犯行為《刑法》第268條、《洗錢防制法》第14條第3項，屬於3年以下刑責，且限制出境出海及住居，研判無逃亡之虞。

(中時 )