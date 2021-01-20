國際美元偏弱整理，但台股開高後下殺收黑，外資並且擴大賣超，使得新台幣升勢相對緩和，尾盤央行卻縮小調節幅度，終場收在28.415元兌1美元，升值5.6分，上演股匯不同調，台北及元太外匯經紀公司總成交量16.395億美元。

外匯交易員指出，美元回檔整理，主要亞幣紛紛走揚，新台幣也延續升勢，盤中仍來到27元價位。但因台股一度攻上16,000點後，獲利了結賣壓開始出籠，外資也反手大幅賣超215億元，最後大盤以下跌71點作收，新台幣升勢受到壓抑，約回到前一個交易日區間，尾盤央行卻意外縮小作價調節幅度，結果雖仍回到28元價位，但升幅創逾二周來單日最大。

外匯交易員認為，美國新財政部長葉倫放話，將強硬對付匯率操縱國，使得已列入觀察名單的台灣來說，恐怕必須馬上展開因應做法，或許尾盤作價調節幅度逐漸縮小，及盤中買匯減碼，甚至雙管齊下，就如2016年4月全面放手回歸「市場供需決定」一般，當時也是因為列入觀察名單，也代表接下來新台幣棄守28元關卡機率高。

(工商 )