11 new NBA players have tested positive for coronavirus out of 502 tested since Jan. 13, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 20, 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞21日報導，自從14日以來，NBA共有502名球員接受新冠檢測，結果11人呈現陽性反應，也讓過去兩周以來，新冠檢測呈現陽性球員累積到27人，也造成今天灰熊與拓荒者比賽突然宣告延期。

由於灰熊中鋒瓦蘭丘納斯因為觸發聯盟健康與安全守則宣告接受隔離，到現在都還沒坦承是否感染新冠肺炎，但他已經造成灰熊根本無法湊齊足以上場的8名球員，也讓灰熊只好無奈宣告連兩場比賽延期，這也是NBA本季延期的第16場。

不過當前受到新冠疫情影響最嚴重的球隊並非灰熊，而是謠傳至少6人感染新冠的巫師，目前巫師已經連5場比賽延期，上次比賽已是11日，預計最快可在22日重新前往密爾瓦基客場遭遇公鹿，問題是目前已有8名球員宣告無法上場了。

面對新冠疫情的嚴厲考驗，NBA卻還是不願考慮停賽或去隔離泡泡打的可能性，而是開始傾向是否讓球員優先接受新冠疫苗接種，問題是假如NBA真的這樣做了，勢必又被外界批評享受特權，畢竟上季NBA搶先新冠檢測就被罵翻了。

(中時 )