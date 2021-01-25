紐西蘭衛生部周日宣布，他們正在調查可能是該國近幾個月來第一起新冠狀病毒的社區感染病例，這名確診女性最近剛從海外返國。

這名56歲的婦人在去年12月30日返國，在入境立即進行為期兩周的強制隔離期間所做的兩次檢測結果均為陰性，卻在解隔離並返回社區後驗出陽性結果。

該國衛生部長布魯斐德（Ashley Bloomfield）在記者會上表示：「我們的假設是，這是一個陽性確診案例，而且還是更容易傳播的變異病毒，可能是在南非或英國首次發現的變種，或是在巴西發現的變種，還是其他具傳播性的變異」。

布魯斐德表示，目前尚不清楚這名婦女是如何遭到感染，或者她是否剛被感染，但既然該名女性在解隔離數天後檢出陽性，且已經返回家中，因此當局將其視為「可能的社區病例」。

紐西蘭是全球防疫最成功的已開發國家之一，自去年11月18日以來即未出現過社區感染病例。嚴格的封鎖與自身具備的地理隔離特性，使疫情幾乎在紐西蘭境內消失。這個人口達500萬人的國家僅有1,927個確診病例，但隨著疫情再度肆虐全球，越來越多受到感染，甚至感染新變種病毒的人回到紐西蘭，引發病毒可能再度在社區裡傳播開來的擔憂。

紐西蘭衛生部在聲明中表示，周日新增8例確診，均是隔離中的境外移入病例，使所有隔離者之中的活躍病例達到79例。紐國總理阿爾登（Jacinda Ardern）政府提供人民疫苖接種的壓力正持續升高，但該國已表示大部分的人要到下半年才能接種疫苗。

(時報資訊)