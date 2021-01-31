平鎮某醫院昨爆發院內感染，為今年桃園地區第二起院內感染事件，但中央流行疫情指揮中心至今仍不願公開染疫醫院名稱，今衛福部長陳時中表示，由於早在1月23日案889前往該醫院後就匡列所有接觸者，當天也立即進行消毒，因此沒有公開必要。

陳時中表示，今雖然公布案908的疫調足跡，是要提醒可能接觸的人，一旦有症狀就要進行相關檢查，但醫院部分由於早在1月23日就盡可能的匡列所有接觸者，當時就把所有匡列的人列為居家隔離，當天上午醫院有看診，下午沒看診，晚上進行消毒，隔天也再度進行消毒，因此沒有公布的必要性。

陳時中表示，案908感染源很清楚，案889就在那個候診環境裡，從監視器來看，因為當時是禮拜六上午的關係，門診候診人數不多，案889與案908帶親人候診時，兩人坐得比較近，在前後排，但也不能單憑這一點就下定論，而兩人接觸時間明顯沒有超過15分鐘，且在兩個不同診間看病。

陳時中表示，不過為了安心，今天已經將案889就醫時的接觸者再多匡列130人，把同時間候診或不同時間候診的人都擴大匡列為居家隔離對象，時間拉得更長，對於社區傳播的風險上也較安心。

(中時 )