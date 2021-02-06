衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，至今累計有20人確診，而該院自3日起實施「清零計畫」預計在5日結束，3天內採檢了2136人，截至昨日記者會，只剩下10人還沒採檢，相關採檢結果為何，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6日）14:00召開記者會說明。

桃醫自2月3日起實施「清零計畫」，昨（5日)結束，一共對2136人採檢PCR，截至昨天記者會前，只剩下10人還沒有採檢，其中一人在大陸，恐要等回國才可採檢。而清零計畫前2日採檢1908人，結果均為陰性。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)