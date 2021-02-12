台灣人愛吃鍋，尤其親朋好友聚在一塊最愛吃麻辣鍋，而且許多人習慣吃不完時打包回家，專家提醒，打包鍋底時記得先煮沸，同時料與湯盡量分開裝，以免越煮越毒。

海洋大學食品科學系副教授陳泰源在衛福部食藥署「藥物食品安全週報」中表示，打包回來的鍋底，應儘速食用完畢，避免再循環食用。如需先保存再食用，建議先煮沸過放涼，並將料與湯分別包裝，存放於冷藏、冷凍環境，減少微生物滋長。

陳泰源指出，市售麻辣鍋湯底主要分為「常溫湯底包」及「冷凍湯底包」，常溫湯底包是經過商業殺菌步驟，所以能在常溫下長期保存，購買時需注意包裝正常無膨脹，買回去後要避免儲存於光照或過熱的環境，以免變質。

至於冷凍湯底包是指湯底經加熱殺菌、快速冷卻後直接冷凍，因此風味與原本湯底較接近。食藥署提醒消費者，購買時需確認是否存放於冷凍庫，沒有退冰痕跡、包裝完整無破損，並依照包裝上指示的方法保存，不宜退冰後又再反覆冷凍、冷藏，以免徒增微生物生長的風險。

陳泰源建議，湯底包盡量在冷藏庫解凍，或以流水解凍、微波解凍等方式，避免在室溫下緩慢解凍，才不會讓微生物生長，導致湯底腐敗。食藥署也提醒，解凍後要立即復熱烹調，且徹底煮沸，才能杜絕可能存在的微生物。由於火鍋鍋底含有油脂，加熱沸騰後的溫度可能比沸水溫度更高，所以熱麻辣鍋湯底應稍微放涼後再打包。

香料麻辣湯底 美味陷阱恐傷身？專家建議這樣吃

(中時新聞網)