去年下半年整年缺水，17日開春後台灣水情依然嚴峻，農委會農田水利署南投管理處，考量烏溪流域的供水量不足，針對大埔里地區已連續數個月實施分區輪灌，在地茭白筍農表示，長期缺水會影響筍子的產量和品質，但靠天吃飯，只能期待降雨量能再多一些。

全球暖化導致近年台灣氣候不穩定，非大雨即大旱，連水資源向來豐沛的埔里，近兩年也必須實施分區輪流灌溉措施，這幾年在2、3月實施，但去年夏天沒有颱風登陸，秋冬又逢乾季，17日投縣內霧社水庫蓄水率僅11％快要見底，連向來豐沛的日月潭水庫，蓄水率也掉到6成左右，水情持續嚴峻。

農田水利署南投管理處考量到烏溪沿線流域供水量不足，去年12月中起即率先針對埔里鎮的福興工作站等10個小組，實施分區輪灌，包括北烘圳、守城份圳皆採1供1休方式運作。

埔里工作站南烘圳等5個小組也亦從2021年1月11日起展開輪灌，覆鼎金小組供水1天24小時，接著由水頭等4小組供水2天48小時；其他如草屯鎮茄荖工作站的10個小組，也於1月26日起輪灌，採取2供2休，3個工作站的分區輪灌預計實施至水情警報解除，主要受影響農作物即為埔里的茭白筍，佔全台產量8成。林姓筍農表示，埔里茭白筍1年4季都有生產，最近一期的栽種約至清明節前後收成，但愈接近採收越需要水灌溉，已經可預見春季茭白筍的收成將不樂觀。

經濟部17日亦進行旱災中央災害應變中心第8次工作會報，宣布25日起南投縣地區水情調整為減壓供水的黃燈。

(中時 )