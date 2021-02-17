煮麵通常都會撲鍋，碰到這種情形，傳統作法是鍋內加一碗冷水，若再滾水外溢就再加一次，直到它熟透為止。要避免滾水外溢，其實還有更簡單的方法。專家表示，澱粉遇水在加熱過程中會產生白色泡沫，同樣在煮水餃或熬粥時也會遇到，這若加個湯匙或鍋鏟在鍋內，破壞鍋內水律動頻率，就能有效阻卻滾水外溢，不再撲鍋。

要如何解決撲鍋的困擾，日本坊間推出友善使用的廚房小物，像是外型圓形鐵片的「KOKUKOKU君」，便號稱煮麵時放進鍋子裡面一起煮，就不會讓水溢出來！此外，網路上也有一些小秘方分享，「把湯匙放入水中一起煮！」、「鍋鏟橫置於鍋子上方」、「選擇像炒菜鍋一樣的鍋形」，然而，這些撇步到底有無道理？

食力foodNEXT分析，這些做法說穿了，就是去破壞澱粉泡沫的結構，跟物理學大有關係。將湯匙或鐵製品放入一同煮，是破壞鍋內水律動頻率，澱粉泡沫原本會不斷透過一種規律性模式產生，但湯匙被放在其中，就會破壞其原來路徑，導致泡沫無法順利成型。

專家建議正確的操作方式。首先需要一個勺子，金屬材質或者木質的都可以。然後在一個裝滿清水的鍋裡把勺子放進去並開始加熱。鍋裡的水沸騰之後，向水裡放入麵條等食材。當麵條煮熟並開始沸騰的時候，鍋內的水並沒有向外溢出。這是因為鍋內勺子破壞了沸騰的水運動規律，當水燒開沸騰時，就會比較平穩，不致出現突然暴沸而發生溢鍋的現象。

(中時新聞網)