「性感女神」雞排妹(鄭家純)爆在尾牙場上遭翁立友及該公司老闆性騷擾後，在演藝圈掀起大騷動，曾經的受害者們挺身說出經過，其他的則是人人自危，從好的方面來說，眾人對於性騷擾的危機意識提高了不少，但正如雞排妹所言，這份勇敢是需要付出代價的，外界輿論並非一面倒聲援，其實有不少抨擊甚至攻擊的言論，甚至有人狂挖雞排妹舊事，挖她過去被誤會是性愛片女主角的假新聞來抹黑，雞排妹也堅定發文反擊。

雞排妹勇揭遭性騷擾始末後，即便已延燒多時，眾多人證、物證曝光，但輿論仍是呈現兩極化發展，也有人開始挖她過去的新聞作為攻擊點，事實上雞排妹出道以來話題不斷，其中，2015年曾爆出性愛片外流的傳聞，內容是某紅衣女子疑因性愛截圖外流而想不開，但最終獲救，新聞曝光初始一度被認為主角是雞排妹。

雞排妹反制抹黑，公開人類圖及紫微命盤，要他們看個夠。(取材自雞排妹ili鄭家純臉書)

雞排妹當時在臉書貼出當事人的照片，澄清並非自己，但因沒幫對方的臉部打馬賽克，讓當事人真實身分曝光，一度羞憤又想不開，雞排妹因此遭到非議，沒想到如今又網友挖出此事，拿來抹黑她，而雞排妹則在臉書po文，直言：「你們以為會讓我倒下的那幾篇，都是假新聞」，但也要這些人被打臉，先不要難過。

雞排妹隨後貼出幾張照片，表示如果有人這麼想瞭解她，那她就公布更多，「在此貼心放上人類圖與紫微命盤，讓你們看個夠。未來老公/老婆也可以拿去合婚」，還說公布這些沒問題，過去上節目時早已曝光過大概，只是時辰要猜一下，但也只有12個，「真的想作法詛咒我的壞人，每天只猜一個都會輪到」。

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