部立桃園醫院近期出現多例本土確診，至今已累計19例。新北市長侯友宜日前表態，新北「不能置身事外」，並讓轄內的新北防疫超前部署，嚴防疫情擴散，民調也始終維持名列前茅，對於媒體多次詢問是否參選2024，他則強調「市政優先」。前扁辦主任陳淞山對此分析，侯友宜能否直攻2024大選?其實面臨著2大難題。

侯友宜30日出席市政行程表示，過年期間是防疫最重要的重點時間，尤其旅遊據點、風景區、宮廟、交通要道、交通站等，都很容易人潮聚集造成感染，他希望大家能做好防疫。而原副秘書長劉和然因疫情爆發後，扛下各項防疫重擔，從防疫旅館調配、紓困之亂到封城兵棋推演，於近日接掌副市長一職，成為侯友宜左右手，協助侯整個市政規畫與運作。

新北市副市長劉和然（中）。（圖/本報資料照，許哲瑗攝）

對於侯友宜防疫超前部署，專心市政，在多份民調中名列前茅，陳淞山28日在《美麗島電子報》投書直言，侯儼然已成為藍綠之間未來角逐2024大位的假想敵人物，藍營內確實有不少人關注侯友宜的「下一步」是什麼，雖然侯友宜目前仍以市政為優先，並在桃園疫情爆發之際以非藍非綠的角度展現高度政治格局與氣度，但該如何維持這樣「草根性」與「本土性」的執政風格，成為超越黨派的存在，才是最大考驗。

陳淞山直言，侯友宜在黨內最大顧慮還是前老長官朱立倫的動向，且最後必將面臨「連任市長」或「直攻總統」的難題，畢竟侯是國民黨內從基層腳踏實地爬上來的「政治異類」，未必能在宮廷政治「突圍」或「竄起」，因此，如何拿捏？侯友宜勢必要謹慎為之。

(中時新聞網)