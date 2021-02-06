外交部才宣佈要在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」，不料一日就生變，新北市長侯友宜表示，台灣外交處境非常艱困，面對外交屢屢受挫並受到打壓，國內應該更團結在一起。
外交部前天公布外交新突破，將在南美洲的蓋亞那合作共和國設置台灣辦公室，蔡英文總統也在社群宣布此一好消息，不料才一天，蓋亞那決定終止這項合作。
侯友宜今出席活動被問到此事時指出，其實台灣外交處境非常艱困，外交屢屢受挫、屢屢受到外面打壓，面對這樣的時刻，國民更應該凝聚力量團結在一起，才能更堅強。
(中時 )
外交部才宣佈要在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」，不料一日就生變，新北市長侯友宜表示，台灣外交處境非常艱困，面對外交屢屢受挫並受到打壓，國內應該更團結在一起。
外交部前天公布外交新突破，將在南美洲的蓋亞那合作共和國設置台灣辦公室，蔡英文總統也在社群宣布此一好消息，不料才一天，蓋亞那決定終止這項合作。
侯友宜今出席活動被問到此事時指出，其實台灣外交處境非常艱困，外交屢屢受挫、屢屢受到外面打壓，面對這樣的時刻，國民更應該凝聚力量團結在一起，才能更堅強。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。