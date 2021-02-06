外交部才宣佈要在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」，不料一日就生變，新北市長侯友宜表示，台灣外交處境非常艱困，面對外交屢屢受挫並受到打壓，國內應該更團結在一起。

外交部前天公布外交新突破，將在南美洲的蓋亞那合作共和國設置台灣辦公室，蔡英文總統也在社群宣布此一好消息，不料才一天，蓋亞那決定終止這項合作。

侯友宜今出席活動被問到此事時指出，其實台灣外交處境非常艱困，外交屢屢受挫、屢屢受到外面打壓，面對這樣的時刻，國民更應該凝聚力量團結在一起，才能更堅強。

(中時 )