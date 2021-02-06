中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨，並透露不排除參選黨主席，也讓外界關注新北市前市長朱立倫的下一步。國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇表示，趙出線對朱未必是壞事，因這屆黨主席會遇到2022年九合一大選，若選得不漂亮勢必得下台負責，朱若放眼2024年總統大位，現在擔任主席就得暴露在風險中。

王鴻薇昨日（5）接受香港媒體《中評社》訪問指出，趙少康回歸看似捲起千堆雪，但朱立倫也未必是弱勢，首先朱到底會不會選是個問題，雖外界都認定他一定會選，但他遲遲未表態，一定有他自己尚在評估之處；再者，現在國民黨黨主席並不是那麼好做的，雖任期4年但大多做一半就下台，若朱擔任黨主席得面對2022年九合一大選，根據國民黨不成文規定，一旦輸了就會被要求下台負責，「朱在2022就先下台了，那還有什麼2024可言呢？」

王鴻薇坦言，國民黨黨主席對一個放眼總統大位的人而言，未必是最好的工作，因為風險、責任都很大；除了擔任黨主席，維持政治能量的方式，是朱立倫必須思考的問題。

談到朱立倫的布局，王鴻薇建議，朱不一定要摻和在這次黨主席選舉，若能為趙少康選黨主席加持，兩人合作在2022年九合一大選發揮最大政治能量，反而對朱2024年選總統有幫助，畢竟朱在黨內仍有一定政治能力與影響力；除非，朱2024年不參選，不計成敗要趁黨主席選舉好好表現一下。

(中時新聞網)