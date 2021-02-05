中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨，並透露自己不排除參選黨主席。因趙在記者會上明確表示，自己是被高雄市前市長韓國瑜勸諫出來的，故趙的回歸獲封「韓趙連線」，並被外界賦予高度期待。對此，曾任黨主席江啟臣立委地方服務處副主任、被視為江親信的國民黨台中市黨部發言人涂力旋直言，江不會放棄連任，且江學者出身又勤跑基層，「草根藍」、「知識藍」未必不挺江，「韓趙連線」也未必較有優勢。

涂力旋今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，江啟臣與趙少康已針對恢復黨籍一事會面多次，故江早知趙要恢復黨籍，但趙要選黨主席卻是意料之外；雖然意外，但江不會「卡趙」，入黨時效爭議會交由中常會解決，若趙順利取得參選資格，江也不會放棄連任，屆時無論多少人參選，爭取連任都是江不變的目標。

面對趙少康的來勢洶洶，涂力旋表示，藍營內部群組對此爭論不休，部分資深黨員認為，趙離開國民黨許久，之前不回來，現在一回來就要選黨主席，恐怕是想來分權力的；也有「親韓」黨員認為，既然是韓國瑜支持的對象，無論如何一定力挺到底，也希望趙能趕快回來選黨主席。涂指出，雙方交鋒直到江聘任趙為中評委後才平歇，因為後續就是由黨中常會系統去定奪，大部分黨員對中央的處理都能夠接受。

至於在「韓趙連線」的壓力下，江啟臣會否讓賢？涂力旋直言，爭取連任是江堅定不移的目標，並不會因為特定挑戰者而有所變化，江會按照自己的步調持續爭取黨員支持，「因為事實上，韓趙連線未必較有優勢」。

涂力旋分析，外界雖認為「韓趙連線」能吸取「草根藍」加「知識藍」的支持度，但在年輕人與淺藍方面的支持度，江啟臣絕對具有優勢；何況「草根藍」、「知識藍」也未必不挺江，江是學者出身，上任以來又全台跑透透，中南部黨員對江也相當滿意，故江連任並非沒有利基。

(中時新聞網)