中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨，並透露自己不排除參選黨主席、直攻2024總統大選，為藍營投下震撼彈。媒體人韋安則認為：「國民黨越『亂』，越證明侯友宜的『穩』。」更引用李白詩句「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，預言「喊直奔2024越大聲的人」，反而沒有機會，因為在黨內的廝殺中，就把自己消耗掉了。

韋安日前在臉書發文表示：「國民黨越『亂』，越證明侯友宜的『穩』。」指出喊直奔2024越大聲的人，反而沒有機會，因為在黨內的廝殺中，就把自己消耗掉了。韋認為，新北市市長侯友宜侯的聲望會在藍綠中維持第一，還可能再上昇，「就等著看，下次的民調出爐吧」。

不僅如此，韋安更引用唐代詩人李白《早發白帝城》詩句：「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。」暗指侯友宜除將在這場國民黨內亂中全身而退，還會以鴨子划水姿態，將自己的聲勢帶到新高點；反觀趙少康，或可能淹沒在高調的政治聲浪中。

至於外界看好的「韓趙連線」（趙少康加高雄市前市長韓國瑜），是否所向披靡？曾任黨主席江啟臣立委地方服務處副主任、被視為江親信的國民黨台中市黨部發言人涂力旋認為，江不會放棄連任，且江學者出身又勤跑基層，「草根藍」、「知識藍」未必不挺江，「韓趙連線」也未必較有優勢。

(中時新聞網)