據媒體最新縣市長滿意度民調指出，新北市長侯友宜的滿意度居冠，第2名為花蓮縣長徐榛蔚，嘉義市長黃敏惠和桃園市長鄭文燦兩人並列第3。對此，實踐大學副校長江岷欽日前在政論節目中直言，侯友宜的民眾在反應特別的事實，「就是政治人物在什麼角色就做好那個角色，市長就做好市長！」

據《TVBS》8日公布全台縣市長二周年滿意度民調，新北市長侯友宜滿意度高達77%居冠，其次為徐榛蔚的71%，兩人滿意度超過7成；黃敏惠和鄭文燦兩人並列第3，滿意度為69%；第5名為南投縣長林明溱，滿意度為67%；第6為屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌，兩人滿意度都為66%。

對此，實踐大學副校長江岷欽日前在政論節目《少康戰情室》中直言，「此刻是友宜萬歲，因為他比較少意識形態，也因公職關係，橫跨藍綠，外界很難給他貼標籤，加上他對於許多政治議題不感興趣，專注市政，也因此他的民眾在反應特別的事實就是，大家希望在什麼角色上就做好那個角色，市長就做好市長。」

江岷欽進一步提到，台灣政治問題是眾人不掃門前雪，專管他人瓦上霜，所以有很多「跨區議員」，但對於侯友宜而言，他守住自己、培本固元，這不就是市長應該做的本分嗎?一個守本分市長，大家給他很大肯定，顯示民心士氣希望回歸到主線上面來。

(中時新聞網)