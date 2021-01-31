在桃園又有大型醫院爆發院內感染後，到底新增本土個案（案908）去過哪些地方，成了輿論關注焦點。前台大感染科醫師林氏璧另外點出一個問題：案908真的是由案889傳染的嗎？他認為更該小心求證，案908有沒有可能「根本是另一個社區感染」。

案889兩度前往「平鎮某醫院」就醫，於23日這天在候診區和案908有過短暫約20分鐘同處一室，案908被匡列後採檢，30日確診。林氏璧認為，案889從部立桃園醫院跑出去看病，至今匡列200多人，「到現在分別是8天、13天，該發病的也差不多發病了，僅有這一例（案908），我是不會太擔心。」

不過林氏璧提出警告，要小心的是，案908真的是被案889傳染的嗎？或必須擔心的是，「有沒有可能根本就是一個社區感染、是另一條線？」他建議做病毒株定序，以釐清傳染源。

林氏璧也對指揮中心把案908（至今無症狀）的採檢日當成發病日抱持質疑，若界定27日起才有傳染力，恐怕會有問題。

林氏璧強調，就算是無症狀感染者，可傳染人的時間大約是12天，只從採檢日前兩天抓，很可能漏掉幾天；如果匡列的目的，以及想釐清是誰傳染給他的，理論上應往前抓14天或更久才對。

(中時新聞網)