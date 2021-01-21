疫情衝擊全球使用行動支付消費者比例以倍數成長，寶雅（5904）今發佈21日起數位轉型啟動，行動支付「POYA PAY」率先登場，寶雅總經理陳宗成表示POYA PAY是邁向數位化一個很重要的里程碑，攜手8大銀行合作祭出超值優惠，讓來寶雅的消費者聰明消費輕鬆省。

全台疫情趨緊繃，陳宗成指出，未來到寶雅消費只要帶手機就能快速結帳，也減少觸摸現金，相關優惠折扣及活動於APP內顯示，減少列印優惠明細，更省時也更環保，為顧客營造更優質的購物環境。

寶雅指出，消費者可自由選擇儲值金或信用卡綁卡消費，包括玉山、中信、台新、花旗、聯邦、第一、華南、凱基等信用卡綁定，單筆儲值最高享8.4%回饋，儲值金消費最高再享5%回饋。另外歡慶POYA PAY21日上線，並加碼抽大獎包括DYSON涼暖空氣清淨機等。

目前寶雅全台近300間寶雅寶家門市，會員高達近600萬名，顧客大數據豐厚，透過行動支付有助更精準行銷，並鞏固黏著度。

根據資策會產業情報研究所(MIC)針對臺灣消費者，進行2020年行動支付大調查，發現臺灣消費者首選行動支付的比例，已首度超越實體信用/金融卡，顯示消費者對於行動支付的接受度逐漸升高。

寶雅行動支付品牌POYA PAY，即日起就能下載App，等同於有寶雅會員卡，可累積點數、兌點折現及儲值等功能，自1月21日起至3月31日使用儲值金單筆消費滿1000元就贈會員點數15,000點，最高享5%優惠。

(工商 )