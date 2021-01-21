戴姆勒集團(Daimler)周三展示了賓士汽車最新的EQA電動車，為緊湊型和A系列的休旅車，希望在歐洲和中國市場能符合零排放要求。
賓士汽車今年將推出多款電動車，EQA為今年首發，電動續航力有426公里；更長500公里續航的車型將隨後推出。
賓士在線上視訊發表會中表示，EQA在歐洲於2月4日開始發售，稱其價位為非常具有吸引力。目前據知售價從4萬歐元起跳。
去年歐洲的電動車銷量大增，原因為歐盟的碳排規定為車廠帶來壓力，以及各國政府紛推出電動車補貼措施，特別是法國和德國。歐洲去年前三季在包括純電動車和插電式油電混合車的銷量成長122%。
賓士汽車形容EQA為都會入門車型，董事Seeger稱其為永續的、多功能的和嶄新外觀。
汽車製造商還面臨多個國家和市場的燃油車禁售令，最快是挪威在2030年的全面禁售。
目前特斯拉(Tesla)的Model 3為全球最暢銷電動車，其次為多次位居冠軍寶座的雷諾Zoe電動車。
(時報資訊)
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