韓國第一大化學公司樂金化學(LG Chem)27日表示，由於石化產品與電動車電池銷售量佳，上季財報出現由虧損變成獲利的好消息，2020全年獲利更是翻一倍。

2020年第四季，樂金化學淨利達到606億韓元約5490萬美元，扭轉2019年同期虧損568億韓元的頹勢。而營業利益上季為6,736億韓元，比2019年同期虧損334億韓元相比，也是大有進步。至於銷售量年增近兩成至8.9兆韓元，創下歷史新高。

從2020年全年來看，財報數字更是驚人。淨利躍升近兩倍達1.1兆韓元，營業利益也猛增1.85倍至2.3兆韓元。至於營業額年增近一成達30兆韓元，首次登上30兆大關。

樂金化信心滿滿地表示，藉著核心石化產品與包括電動車電池業務推升，希望2021年能實現37.3兆韓元的業績目標。

為了壯大電池業務這個金雞母，樂金化學已於上個月將電池部門分割出來，成立樂金解決方案(LG Energy Solution)公司。未來這家新公司一旦上市，有望結合市場資金來擴大產能。

據悉，樂金能源解決方案幾乎是全球電動車的主要電池供應商，客戶包括特斯拉、通用、福特、雷諾、富豪和福斯，以及韓國兩家最大汽車製造商現代與起亞。

(時報資訊)